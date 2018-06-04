Командующий ВМС Украины предрек коллапс флота

Командующий ВМС Украины пожаловался на провал в финансировании строительства флота

Программа строительства корветов проекта 58250 для флота Украины , о возобновлении которой было объявлено в прошлом году, так и остается без финансирования, что в скором будущем грозит коллапсом всей отрасли военного кораблестроения страны. Об этом в понедельник заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко

"Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих, и за счет министерства обороны проводить финансирование", — сказал он в эфире медиа-портала Inshe.

Воронченко добавил, что в попытках наладить ситуацию он уже обращался к президенту страны, министру обороны, начальнику Генштаба депутатам Рады . По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос, чтобы "во втором полугодии этого года средства были найдены".

"Как угодно, но 1 млрд 361 миллион гривен ($52 млн) дайте на флот. Потому что если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, приблизительно 9 тысяч рабочих, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование", — призвал он.

Разработка корвет проекта 58250 была завершена специалистами Николаевского проектного центра кораблестроения в 2008 году. В 2011 году состоялась закладка первого корабля, спуск на воду которого ожидался в 2012 году. До 2026 года Украина планировала построить до 12 таких кораблей, однако впоследствии серию уменьшили до четырех. Ни один из них так и не был достроен.

В ноябре 2017 года правительство страны приняло решение возобновить финансирование строительства корабля. Были также озвучены планы сдать первый корабль в 2022 году.