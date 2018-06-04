Ещё
Командующий ВМС Украины предрек коллапс флота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Командующий ВМС Украины пожаловался на провал в финансировании строительства флота 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Программа строительства корветов проекта 58250 для флота Украины, о возобновлении которой было объявлено в прошлом году, так и остается без финансирования, что в скором будущем грозит коллапсом всей отрасли военного кораблестроения страны. Об этом в понедельник заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
"Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих, и за счет министерства обороны проводить финансирование", — сказал он в эфире медиа-портала Inshe.
Воронченко добавил, что в попытках наладить ситуацию он уже обращался к президенту страны, министру обороны, начальнику Генштаба и депутатам Рады. По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос, чтобы "во втором полугодии этого года средства были найдены".
"Как угодно, но 1 млрд 361 миллион гривен ($52 млн) дайте на флот. Потому что если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, приблизительно 9 тысяч рабочих, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование", — призвал он.
Разработка корвет проекта 58250 была завершена специалистами Николаевского проектного центра кораблестроения в 2008 году. В 2011 году состоялась закладка первого корабля, спуск на воду которого ожидался в 2012 году. До 2026 года Украина планировала построить до 12 таких кораблей, однако впоследствии серию уменьшили до четырех. Ни один из них так и не был достроен.
В ноябре 2017 года правительство страны приняло решение возобновить финансирование строительства корабля. Были также озвучены планы сдать первый корабль в 2022 году.
ТАСС: последние новости
Турция считает неприемлемыми угрозы со стороны Конгресса США в вопросах поставок F-35 Генсек НАТО заявил, что альянс не защитит Израиль в случае нападения со стороны Ирана Армия Израиля сообщила, что у границы с сектором Газа звучат сирены воздушной тревоги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция использовала С-400 для шантажа Америки113
Украина закрыла Азовское море459
Российского олигарха оставили без денег322
Путин оценил возврат Крыма Украине99
Леонтьеву вызвали скорую помощь35
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую помощь
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Другое
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение