Ещё
Белорусские военные посмотрят на «Гром Перкунаса»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина закрыла Азовское море
Украина закрыла Азовское море

Белорусские военные проинспектируют поляков 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Белорусская инспекционная группа с 6 по 8 июня проведет проверки в одном из регионов Польши. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Министерства обороны страны.
"Целью инспекции является осуществление контроля проводимой военной деятельности в соответствии с положениями Венского документа 2011 года", — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Сейчас белорусские военные специалисты также наблюдают за крупнейшими в истории соседней Литвы учениями Perkuno griausmas.
Литовцы проводят маневры с участием союзников по НАТО с 1 по 15 июня. В учениях задействовано свыше 10 тысяч военнослужащих.
В учениях "Гром Перкунаса" участвуют солдаты из расквартированного в Литве немецкого подразделения, военные из Соединенного Королевства, а также португальский контингент.
РИА Новости: последние новости
В ВСУ объяснили, почему Су-25 пролетел над пляжем на предельно малой высоте НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана На плакат НАТО попал солдат с автоматом Калашникова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел масштабные увольнения силовиков129
Украина закрыла Азовское море66
Киев выразил России протест67
Путин подписал ответ США321
Российский миллиардер засудит Британию29
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
02:52
В Сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко
В мире Украина
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика Криминал
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:54
СБУ «доказала» госизмену Савченко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение