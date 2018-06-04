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МиГ-29 пропал с авиабазы Хмеймим
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В сети заметили пропажу МиГ-29 с российской авиабазы в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В сети появилась фотография, на которой видно, что базировавшийся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии МиГ-29, который принадлежит сирийским военно-воздушным силам, покинул авиабазу. Снимок опубликован в Twitter.
На фото, сделанном со спутника над сирийской провинцией Латакия, можно увидеть девять самолетов Су-24, два Су-25, десять Су-30, шесть Су-34, четыре Су-35, Ил-76, Ан-26, Ан-30, два А-50, Ил-38 и Ил-20/22.
МиГ-29 на базе больше нет. Всего, по различным данным, авиапарк ВВС Сирии в настоящее время насчитывает около трех десятков таких самолетов.
11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских военнослужащих из Сирии. Глава государства отметил, что задача, стоявшая перед ними была «в целом решена, решена блестяще». Перед этим подобное решение о сокращении российского военного присутствия в Сирии Путин принимал в марте и в декабре 2016 года.
В то же время в Сирии регулярно продолжают замечать вновь прибывающие на Хмеймим российские самолеты. Так, в феврале 2018 года на авиабазу прибыли четыре истребителя Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. В том же месяце стало известно о появлении на авиабазе еще двух российских истребителей пятого поколения Су-57. В конце марта российская группировка в Сирии пополнилась авиалайнером Ту-154М и двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34.
Российские ВКС начали принимать участие в военной кампании в Сирии 30 октября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.
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