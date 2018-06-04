МиГ-29 пропал с авиабазы Хмеймим

В сети заметили пропажу МиГ-29 с российской авиабазы в Сирии

latest satellite image of Hmeymim air base in Latakia: 9 Su-24, 2 Su-25, 10 Su-30, 6 Su-34, 4 Su-35, Il-76, An-26, An-30, 2 A-50, Il-38 and Il-20/22. SyAAF MiG-29 had left the base pic.twitter.com/M2dxw7E3Ba— Samir (@obretix) 3 июня 2018 г. В сети появилась фотография, на которой видно, что базировавшийся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии МиГ-29, который принадлежит сирийским военно-воздушным силам, покинул авиабазу. Снимок опубликован в Twitter.

На фото, сделанном со спутника над сирийской провинцией Латакия, можно увидеть девять самолетов Су-24, два Су-25, десять Су-30, шесть Су-34, четыре Су-35, Ил-76, Ан-26, Ан-30, два А-50, Ил-38 и Ил-20/22.

МиГ-29 на базе больше нет. Всего, по различным данным, авиапарк ВВС Сирии в настоящее время насчитывает около трех десятков таких самолетов.

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских военнослужащих из Сирии. Глава государства отметил, что задача, стоявшая перед ними была «в целом решена, решена блестяще». Перед этим подобное решение о сокращении российского военного присутствия в Сирии Путин принимал в марте и в декабре 2016 года.

В то же время в Сирии регулярно продолжают замечать вновь прибывающие на Хмеймим российские самолеты. Так, в феврале 2018 года на авиабазу прибыли четыре истребителя Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. В том же месяце стало известно о появлении на авиабазе еще двух российских истребителей пятого поколения Су-57. В конце марта российская группировка в Сирии пополнилась авиалайнером Ту-154М и двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34.