Россия «очень хорошо экономит силы»

Число крупных военных объектов за рубежом у России составляет 21, в то время как у Вашингтона этот показатель достигает нескольких сотен — от 600 до 900. Даже несмотря на то, что в это число входят базы, на которых размещено не более 10 американских военнослужащих, по количеству объектов США обгоняют Россию более чем в десять раз, отмечает автор материала.

При этом такое соотношение не мешает Москве оказывать "непропорционально большое" влияние в некоторых регионах, считает экс-заместитель помощника министра обороны США по делам России и Евразии Эвелин Фаркас.

По ее словам, Москва "в целом очень хорошо экономит силы и использует не больше ресурсов, чем нужно для достижения поставленных целей".