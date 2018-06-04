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Россия «очень хорошо экономит силы»
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Россия «очень хорошо экономит силы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия способна оказывать влияние на мировой арене, несмотря на то, что по количеству военных баз уступает Соединенным Штатам, пишет Newsweek.
Число крупных военных объектов за рубежом у России составляет 21, в то время как у Вашингтона этот показатель достигает нескольких сотен — от 600 до 900. Даже несмотря на то, что в это число входят базы, на которых размещено не более 10 американских военнослужащих, по количеству объектов США обгоняют Россию более чем в десять раз, отмечает автор материала.
При этом такое соотношение не мешает Москве оказывать "непропорционально большое" влияние в некоторых регионах, считает экс-заместитель помощника министра обороны США по делам России и Евразии Эвелин Фаркас.
По ее словам, Москва "в целом очень хорошо экономит силы и использует не больше ресурсов, чем нужно для достижения поставленных целей".
"Если бы у России было больше ресурсов, я думаю, они охотно согласились бы иметь такие же возможности, которые дает большее число военных баз. Тем не менее, сейчас Москва делает все, что может с теми средствами, которые есть в ее распоряжении", — заключила Фаркас.
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