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Тайвань начал крупнейшие военные учения
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Тайвань начал крупнейшие военные учения 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © AP Photo / Wally Santana
Крупнейшие ежегодные военные учения Тайваня с боевой стрельбой стартовали в понедельник рано утром и продлятся до пятницы, сообщает Центральное информационное агентство.
Главными задачами учений "Хань гуан" являются отработка совместных операций на море и на земле, противодесантная оборона на севере, юге и центральных районах острова. Отмечается, что военнослужащие, принимающие участие в маневрах, разделены на две группы — красные и голубые — для отработки боевых столкновений.
Как отмечает агентство, на учениях отработают действия военных в случае "вторжения" сил Народной-освободительной Армии Китая с разных точек Тайваньского пролива.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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