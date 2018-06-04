Зачем Польше нужна военная база США

Польша предлагает США создать на своей территории американскую военную базу и даже готова заплатить за это. По данным Politico, 2 миллиарда долларов на строительство казарм, складов, гаражей, жилья и другой необходимой инфраструктуры уже заложены в бюджет 2019 года.

В январе 2018 года Минобороны страны подготовило «Предложение о постоянном американском присутствии в Польше», в котором утверждается, что агрессия России Грузии и на Украине требует дополнительных усилий по укреплению границ.

По идее польского правительства постоянная бронетанковая бригада Пентагона может разместиться в так называемом «коридоре Сувалки». Это отрезок польско-литовской границы длиной около 100 км, который обеспечивает сухопутную связь НАТО с прибалтийскими государствами бывшего СССР.

Чтобы и свои, и чужие боялись

Российских экспертов предложение поляков не удивляет. В последние годы в Польше очень ярко проявляется политический тренд на русофобию в прямом смысле слова, то есть, боязнь России и русских, отмечает аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

«Несмотря на то, что с точки зрения географии достаточно сложно будет нам наступать на Польшу через Калининградскую область — единственную часть России, которая с ней граничит — эта некоторая географическая абсурдность не отменяет риторики, которая существует в Польше», — добавляет он.

Власти страны, в свою очередь, используют эти настроения в своих интересах. Похоже, они решительно настроены на то, чтобы постоянно акцентировать проблему якобы исходящей опасности от России, и позиционировать себя и вообще весь ЕС как объект постоянной угрозы с востока. При этом приглашение американских военных можно рассматривать как направленное воздействие не только на внешний мир, но и на внутренний электорат.

«Положение консервативной правящей партии «Право и справедливость» не очень устойчиво, хотя в принципе поддержка есть. Но не гарантировано, что в следующие выборы партия удержит власть. И вот для мобилизации своего электората, для создания ощущения внешней угрозы и придания правительству репутации защитника отечества этот шаг может быть полезен. Даже если он не будет реализован, сама идея может оказаться хорошим избирательным слоганом», — рассуждает политолог Леонид Поляков.

Поклон за океан

В инициативе польского правительства обращает на себя внимание попытка выстраивать взаимоотношения с США в обход Североатлантического блока. То есть, по замыслу Варшавы , сделка будет двусторонней. Безусловно, это должно вызывать определенные вопросы в самом блоке, где до сих пор все вопросы обеспечения безопасности членов ЕС и НАТО решались совместно и коллективно.

«Эта инициатива показывает, что Польша стремится занять некое особое положение в Европе, выстроив особые отношения с заокеанским партнером, который ведет себя по отношению к остальным европейским партнерам достаточно вызывающе», — говорит Поляков.

Польша, пожалуй, единственная страна ЕС, не считая Великобритании , которая в большей степени завязана на дружбу с США, а не с европейскими структурами, поддерживает коллегу Бышок.

По его словам, с одной стороны, Польша вместе с некоторыми другими восточноевропейскими странами, например, Венгрией, выступает такой внутриевропейской фрондой, постоянно критикуя Брюссель , прежде всего в том, что касается миграционной политики. С другой стороны, власти страны открыто и прямо заявляют: мы — главные союзники США.

«И Трамп к ним приезжал, и его там встречали очень тепло», — напоминает эксперт.

Так что идея по поводу американских военных баз — это еще и сигнал по отношению к США о том, что Варшава не только говорит о дружбе с Вашингтоном, но и делом готова подтвердить свою лояльность. А заодно заручится поддержкой Америки в непростых отношениях с европейскими партнерами, и повысить свою репутацию в ЕС за счет особых отношений с американцами.

«Насколько это правильная стратегия, понять трудно, потому что, судя по последним реакциям в ЕС от ведущих стран — Франции, Германии — в отношении торговой войны с США, быть таким преданным сторонником США может оказаться не очень выгодно», — предупреждает Поляков.

Также не очень понятно, как дотационная Польша без санкции ЕС сможет выделить заявленную сумму на строительство базы, добавляет Бышок.

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Нужна ли самому Вашингтону военная база США в Польше? Сказать трудно. С одной стороны, Трамп вполне может принять это предложение как маленький плюсик в его стратегию создания новых рабочих мест для американцев.

Конечно, в масштабах всего населения страны скромный контингент на польской базе — капля в море. Но с учетом того, что все расходы по содержанию и самой базы, и ее персонала, поляки готовы взять на себя, эта оферта может показаться американскому президенту вполне соблазнительной.

С другой стороны, в США есть разные мнения относительно внешней политики. Одни полагают, что у Америки и так слишком много военных баз в ненужных странах, и нет нужды плодить их еще больше. Другие считают, что необходимо расширять свое военно-политическое присутствие во всех возможных странах, которые этого хотят, и прежде всего как раз в Европе, а также в ЮВА.

Нынешняя администрация американского президента все-таки придерживаются первого тренда. Поэтому Белый дом сигнал лояльности примет, но вряд ли можно ожидать реализации этого проекта в полной мере, полагает Бышок. В то же время он отмечает, что в последние годы наблюдается определенное передислоцирование американских и западноевропейских воинских контингентов на восточные оконечности НАТО, то есть, опять же, в Польшу и страны Балтии.

Но это исключительно символические политические ходы, уверен эксперт, поскольку все понимают: современные войны между великими державами, которые гипотетически могут случиться, будут вестись нажатием на кнопочки, и даже десятки тысяч солдат никакой погоды не сделают.