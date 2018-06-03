В ВСУ объяснили экстремальное барражирование Су-25

В ВСУ прокомментировали полет украинского штурмовика Су-25 над пляжем близ поселка Кирилловка в Запорожской области.

Ранее в интернете опубликовали видео полета Су-25 над побережьем Азовского моря в Запорожье на высоте около десяти метров.

В ВСУ этот инцидент объяснили проведением учений противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника.

"Одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах. Именно это и выполнял самолет Су-25 ВВС ВСУ. Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людям, находившимся на пляже, он не представлял", — заявил представитель пресс-службы ВВС Украины Дмитрий Струтинский. Его слова приводит УНН.

Он добавил, что скорость, которую держал самолет, позволяла выполнение подобного маневра.