ВВС Ливана получили четыре штурмовика «Супер Тукано»

США передали ВВС Ливана четыре штурмовика «Супер Тукано»

Легкие турбовинтовые штурмовики А-29 «Супер Тукано» прибыли в Ливан из Кипра в рамках программы помощи США национальным вооруженным силам.

Самолёты «будут служить на благо армии и Ливанской Республики», говорится в официальном заявлении министерства обороны страны. Предполагается, что лёгкие турбовинтовые штурмовики будут эффективно использоваться в борьбе с различными террористическими группировками и проведения разведки местности.

Они могут оказать ощутимую поддержку оснащённым устаревшим вооружением наземным подразделениям ливанской армии. При этом «Супер Тукано» не представляют угрозы для хорошо оснащенных вооруженных сил Израиля , с которым Ливан до сих пор находится в состоянии войны. Именно это обстоятельство позволило поставить самолеты в Ливанскую Республику на фоне негласного моратория на продажу Бейруту современных наступательных вооружений и систем противовоздушной обороны.

Прибытие американских штурмовиков состоялось на фоне встречи командующего ливанской армией Джозефа Ауна с послом США в Бейруте Элизабет Ричард и сенатором Кори Букером. Как сообщается в официальном пресс-релизе, стороны обсудили «общую ситуацию в регионе и пути развития двустороннего военно-технического сотрудничества».