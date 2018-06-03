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ВВС Ливана получили четыре штурмовика «Супер Тукано»
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США передали ВВС Ливана четыре штурмовика «Супер Тукано» 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: VK.COM/MILITARY_POLITIK
Легкие турбовинтовые штурмовики А-29 «Супер Тукано» прибыли в Ливан из Кипра в рамках программы помощи США национальным вооруженным силам.
Самолёты «будут служить на благо армии и Ливанской Республики», говорится в официальном заявлении министерства обороны страны. Предполагается, что лёгкие турбовинтовые штурмовики будут эффективно использоваться в борьбе с различными террористическими группировками и проведения разведки местности.
Они могут оказать ощутимую поддержку оснащённым устаревшим вооружением наземным подразделениям ливанской армии. При этом «Супер Тукано» не представляют угрозы для хорошо оснащенных вооруженных сил Израиля, с которым Ливан до сих пор находится в состоянии войны. Именно это обстоятельство позволило поставить самолеты в Ливанскую Республику на фоне негласного моратория на продажу Бейруту современных наступательных вооружений и систем противовоздушной обороны.
Прибытие американских штурмовиков состоялось на фоне встречи командующего ливанской армией Джозефа Ауна с послом США в Бейруте Элизабет Ричард и сенатором Кори Букером. Как сообщается в официальном пресс-релизе, стороны обсудили «общую ситуацию в регионе и пути развития двустороннего военно-технического сотрудничества».
В рамках программы помощи США подарили ВВС Ливана всего шесть лёгких турбовинтовых штурмовиков. Первая партия из двух самолётов поступила в октябре 2017 года, в настоящее время они базируются на базе ВВС «Хамат» в районе города Батрун на севере Ливана. Их передача, как сообщала ливанская газета «Аль-Ахбар», была омрачена скандалом, связанным с оснащением «Супер Тукано» авионикой израильского производства.
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