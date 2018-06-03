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Новая американская база оказалась уткой
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Новая американская база оказалась уткой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
В Вооруженных силах Ирака опровергли информацию о том, что на территории этой страны на границе с Сирией начато строительство новой базы США.
Как заявил начальник оперативного штаба иракских Вооруженных сил Ирака в провинции Найнава бригадный генерал Наджм аль-Джубури, в стране работаю американские советники, которые помогают защищать границу от проникновения боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). "Американские советники есть в Мосуле, Эль-Кайаре и в других районах Найнавы, но их пребывание носит рутинный характер", — приводит слова аль-Джубури ТАСС.
Со своей стороны местные СМИ передают со ссылкой на неназванный высокопоставленный военный источник, нынешняя активность на границе связана с подготовкой к широкомасштабной операции с участием поддерживаемой США коалиции "Сил демократической Сирии".
Ранее в воскресенье иракские СМИ сообщили о постройке американскими войсками базы в районе Синджар на северо-западе Ирака у границы с Сирией, чтобы контролировать ирако-сирийскую границу в этом горном районе.
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