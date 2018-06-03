НАТО успокоит недругов России «Ударом сабли»

В Польше и странах Прибалтики начинаются ежегодные военные учения НАТО под названием «Удар сабли». Как сообщает Huffington Post, в этот раз в них примут участие порядка 18 тыс. солдат, и частично они пройдут неподалёку от границы с Калининградской областью.

Порядка 18 тыс. солдат из 19 стран, в основном членов НАТО, примут участие в учениях «Удар сабли», сообщает франкоязычное издание Huffington Post. Эти манёвры стартуют 3 июня в Польше и странах Прибалтики.

Автор статьи называет их одними из самых крупных в Европе при участии американских сил. Эти учения должны вселить уверенность в европейских союзников Вашингтона, которые переживают по поводу частых военных учений России у своих границ. Нынешние манёвры имеют статус ежегодных и проходят уже в восьмой раз, напоминает издание.

При этом недавно появились сообщения, что Польша готова принять финансовое участие в увеличении присутствия американских войск на её территории. Так, руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох отметил, что в документах значится сумма в $1,5-2 млрд, которую его правительство может потратить на размещение американского танкового подразделения. Москва незамедлительно отреагировала на это сообщение, заявив, что такой шаг никому не пойдёт на пользу.

Во время нынешних учений многонациональным подразделением НАТО в Польше будут командовать США, а такие же подразделения на территории стран Прибалтики возьмут под своё командование Канада, Великобритания и Германия. При этом частично эти учения пройдут у границ российской Калининградской области.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно отметил, что среди главных тем на грядущем саммите НАТО будет обсуждаться способность альянса к быстрой переброске сил, к сдерживанию и к проецированию стабильности, сообщает Huffington Post.