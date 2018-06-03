НАТО отработает захват Калининграда

Военные НАТО отработают «захват» Калининграда

На фото американских военных видно географическую карту южной Прибалтики, на которой красным цветом обозначена Калининградской область

3 июня на территории стран Прибалтики и Польши стартуют масштабные учения НАТО «Saber Strike» на которых, судя по многочисленным указаниям на это, будет отрабатываться захват Калининградской области.

В Twitter 2-го кавалерийского полка США появилась фотография, на которой видно карту учений, и Калининград обозначен на ней красным цветом. Именно так обычно выделяется зона базирования вероятных противников.

В преддверии начала учений на ратушной площади латвийского Бауска прошла выставка вооружений морских пехотинцев США. На открытии присутствовала посол США в Латвии Нэнси Петтит.

В маневрах НАТО примут участие 18 тысяч военнослужащих и пять тысяч единиц техники из 19 стран.