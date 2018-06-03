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НАТО отработает захват Калининграда
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Военные НАТО отработают «захват» Калининграда 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: 2d Cavalry Regiment / Twitter
На фото американских военных видно географическую карту южной Прибалтики, на которой красным цветом обозначена Калининградской область.
3 июня на территории стран Прибалтики и Польши стартуют масштабные учения НАТО «Saber Strike» на которых, судя по многочисленным указаниям на это, будет отрабатываться захват Калининградской области.
В Twitter 2-го кавалерийского полка США появилась фотография, на которой видно карту учений, и Калининград обозначен на ней красным цветом. Именно так обычно выделяется зона базирования вероятных противников.
В преддверии начала учений на ратушной площади латвийского Бауска прошла выставка вооружений морских пехотинцев США. На открытии присутствовала посол США в Латвии Нэнси Петтит.
В маневрах НАТО примут участие 18 тысяч военнослужащих и пять тысяч единиц техники из 19 стран.
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