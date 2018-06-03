В РФ хотят вновь производить Ан-124 «Руслан»

Россия может возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»

Воздушное судно выпускалось с 1982 по 2004 годы.

Он добавил, что еще равно утверждать наверняка, однако этот вопрос стоит на повестке и «регулярно рассматривается», а окончательное решение появится в ближайшее время.

Ан-124 «Руслан» — тяжелый транспортный самолет, впервые сконструированный в Советском Союзе в 1982 году. До 1988 он являлся самым крупным по габаритам воздушным судном в мире. Ан-124 «Руслан» был создан в военных целях и для грузовых перевозок. Самолет производили вплоть до 2004 года.