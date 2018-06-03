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Россия возобновит производство самолета-рекордсмена
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Россия возобновит производство самолета-рекордсмена 

Рамблер 3 июня 2018
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
В России может быть возобновлено производство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», сообщил радиостанции «Говорит Москва» Юрий Сытник, член президентской комиссии по вопросам развития авиации.
По его словам, в конструкцию Ан-124 будут внесены изменения, например, изменятся двигатели, шасси, бортовая электроника, в связи с чем самолет получит новое название.
«Ан-124 РФ, еще какие-то цифры придумают», — рассказал Сытник.
Эксперт отметил, что в новом транспортнике останется лишь база «Руслана», однако «практически» это будет совсем другой лайнер.
Ан-124 «Руслан», самый грузоподъемный в мире серийный транспортный самолет, производился с 1984 по 2004 годы. О возможном возобновлении его производства ранее заявлял командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов.
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