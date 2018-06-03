Россия возобновит производство самолета-рекордсмена

По его словам, в конструкцию Ан-124 будут внесены изменения, например, изменятся двигатели, шасси, бортовая электроника, в связи с чем самолет получит новое название.

«Ан-124 РФ, еще какие-то цифры придумают», — рассказал Сытник.

Эксперт отметил, что в новом транспортнике останется лишь база «Руслана», однако «практически» это будет совсем другой лайнер.