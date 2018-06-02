Решение Турции обернется «ночным кошмаром НАТО»

«Ночной кошмар НАТО»: СМИ оценили закупку Турцией российских С-400

Отказ США поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35 и закупка Анкарой российских ракетных систем может обернуться ночным комаром для НАТО , пишет Business Insider. Кроме того, желание получить российские С-400 вызвало напряженность и между другими странами.

"Кошмарный сценарий"

Как отмечает Business Insider, благодаря согласию Турции купит С-400 Москва может получить возможность влезть в оборонную систему НАТО. Это и будет "ночным кошмаром для альянса", уверен автор.

Он описывает С-400 как одну из самых продвинутых платформ противоракетной обороны, предназначенную в том числе для нанесения ударов по американским самолетам, полагающимся на стелс-технологии.

Что касается решения американского сената об F-35, то вместо них Анкара может начать закупать российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Это представляет серьезную угрозу для НАТО и самолетов альянса, говорится в статье.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула в беседе с Business Insider отметил, что страны альянса "не хотят внедрять российские системы в свою противовоздушную оборону". В то, что Турция отдаст предпочтение Су-57, он не верит. По его словам, это приобретение не имеет смысла, так как эти самолеты несовместимы с системами НАТО.

Дептула негативно отзывается о новом российском самолете, однако в BI отмечают, что, как показали фото Су-57, сделанные на параде Победы в Москве, этот истребитель — прямой конкурент американских F-22 и F-35.

"Так что, если Турция закупит Су-57, это будет представлять собой кошмарный сценарий для безопасности НАТО по военным и дипломатическим причинам", — резюмирует автор.

Спор Анкары и Вашингтона

В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в части развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35.

В Анкаре в ответ заявили, что в таком случае купят истребители у других стран.

"Самолеты F-35 должны быть поставлены в Турцию, как и намечено. Но в случае проблем Турция не останется без альтернативы. Может купить и у России, и у какой-либо страны НАТО. Договор по F-35 есть, и если одна сторона из него выйдет, то необходимые шаги будут предприняты", — сказал министр иностранных дел Мевлют Чавушолгу в интервью телеканалу A Haber.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко , комментируя эту информацию, заявил, что подобный сценарий вполне реалистичен, хотя, по его словам, пока это "лишь сигнал, подаваемый через турецкие СМИ, чтобы США не перегибали палку".

"Анонсируя такую возможность, Турция показывает США, что шантаж не пройдет", — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , со своей стороны, призвал США выполнять обязательства по соглашению на поставку F-35.

"Мы говорим, что США наш стратегический партнер. Но стратегический партнер не должен предлагать нам стучаться в другие двери", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер добавил, что обсуждал этот вопрос c американским президентом, также его рассматривали и делегации на переговорах.

"Если мы стратегические партнеры, то США не должны допускать в этом вопросе каких-либо юридических ошибок", — заключил Эрдоган.

Саудовская Аравия опасается

Вопрос о поставках российских зенитных комплексов стал камнем преткновения в отношениях не только США и Турции, но и Саудовской Аравии и Катара.

Король полагает, что появление российских ЗРК на территории Катара повлияет на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, а вместе с тем возрастет риск эскалации.

"Королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия", — говорится в письме.

По информации издания, король попросил Макрона предотвратить продажу Катару С-400, чтобы сохранить стабильность в регионе.

При этом Эр-Рияд в прошлом году и сам договорился с Москвой о поставках этих комплексов. По словам саудовского посла Раида Бен Халида Кримли, переговоры идут успешно, но дата их окончания пока неизвестна.