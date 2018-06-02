Украина объяснила полет Су-25 над пляжем

ВСУ объяснили полет Су-25 над пляжем в Запорожье

Пролет украинского штурмовика Су-25 над пляжем курортного поселка Кирилловка в Запорожской области был связан с отработкой упражнения в рамках военных учений, заявил представитель пресс-службы ВВС Украины Дмитрий Струтинский.

«С 29 по 31 мая проходили командно-штабные учения противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника. Также отрабатывались задания как авиации, так и других войск», — приводит слова Струтинского УНН.

По его данным, одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника на условно ограниченных высотах. «Именно это и выполнял самолет Су-25 ВСУ. Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах», — добавил Струтинский.

Он отметил, что самолет не представлял угрозы жизни и безопасности находившихся на пляже людей.

Напомним, украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью — покрасоваться перед девочками.