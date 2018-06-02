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Украина объяснила полет Су-25 над пляжем
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ВСУ объяснили полет Су-25 над пляжем в Запорожье 

Деловая газета «Взгляд» 2 июня 2018
Пролет украинского штурмовика Су-25 над пляжем курортного поселка Кирилловка в Запорожской области был связан с отработкой упражнения в рамках военных учений, заявил представитель пресс-службы ВВС Украины Дмитрий Струтинский.
«С 29 по 31 мая проходили командно-штабные учения противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника. Также отрабатывались задания как авиации, так и других войск», — приводит слова Струтинского УНН.
>> Украинский Су-25 пролетел в 10 метрах над пляжем
По его данным, одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника на условно ограниченных высотах. «Именно это и выполнял самолет Су-25 ВСУ. Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах», — добавил Струтинский.
Он отметил, что самолет не представлял угрозы жизни и безопасности находившихся на пляже людей.
Напомним, украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью — покрасоваться перед девочками.
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Комментарии24  Ещё 50 источников 
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