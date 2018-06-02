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США убили почти 500 мирных жителей за год
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США убили почти 500 мирных жителей за год 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В результате военных операций США в прошлом году погибли почти 500 мирных жителей, еще 196 пострадали. Такие данные содержатся в докладе Пентагона.
В документе отмечается, что министерство обороны США проверяет еще 450 сообщений о жертвах среди мирного населения. Речь идет об авиаударах и наземных операциях в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене.
В Пентагоне подчеркнули, что предпринимались самые активные попытки предотвратить подобные инциденты, но некоторые потери среди гражданских являются неизбежными. "Бои идут в городских районах против террористов, которые используют мирное население в качестве живого щита", — приводит ТАСС выдержку из доклада.
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