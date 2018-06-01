Названо имя «воскресшего» героя Афгана

Издание «Коммерсант» выяснило имя обнаруженного в Афганистане советского летчика, пропавшего без вести в 1987 году.

По информации издания, в 1987 году лишь один военнослужащий ВВС числился пропавшим без вести. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения.

Пантелюк родом из Батайска Ростовской области . В Афганистане он служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС. 27 октября 1987 его Су-17 вылетел с аэродрома Баграм и предположительно был сбит из ПРЗК в 180 км северо-восточнее Баграма.

По информации издания, у Пантелюка есть мать и сестра.