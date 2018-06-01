Ещё
Названо имя «воскресшего» героя Афгана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо имя «воскресшего» героя Афгана 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Издание «Коммерсант» выяснило имя обнаруженного в Афганистане советского летчика, пропавшего без вести в 1987 году.
По информации издания, в 1987 году лишь один военнослужащий ВВС числился пропавшим без вести. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения.
>> Герой Афгана "воскрес" спустя десятилетия
Пантелюк родом из Батайска Ростовской области. В Афганистане он служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС. 27 октября 1987 его Су-17 вылетел с аэродрома Баграм и предположительно был сбит из ПРЗК в 180 км северо-восточнее Баграма.
По информации издания, у Пантелюка есть мать и сестра.
Как сообщил глава Союза десантников России Валерий Востротин, вопрос возвращения летчика в Россию обсуждается с представителями Афганистана.
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией415
Актрису сбросили с 19 этажа40
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии212
«Нафтогаз» пошел на шантаж в отношении «Газпрома»61
В крупнейшем банке грядут массовые увольнения43
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение