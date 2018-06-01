СМИ: американские системы Patriot оказались надувательством

Ракета, собранная в Йемене практически достигла главного аэропорта в Саудовской Аравии , а Patriot оказался слеп, пишет американский портал Military news.

Движение «Ансар Аллах», более известные как хуситы, смогли выпустить по международному аэропорту Эр-Рияда несколько ракет, которые несмотря на наличие «современных» систем ПВО Patriot, почти достигла цели, пишет издание Military news.

На спутниковых снимках видно, что ракеты беспрепятственно пересекли воздушную границу Саудовской Аравии, и взорвались всего в 12 милях от аэропорта. Власти королевства попытались заявить сначала, что якобы они были сбиты, однако, очевидцы выложили в соцсети фото и видео, доказывающие обратное. К слову, саудиты предполагали использовать Patriot для куда более массированных ракетных атак со стороны Ирана , пишет издание. Аналитик Джеффри Льюис, рассказал, что система не выполнила даже элементарного перехвата не самой сложной цели.

«Правительство лжет об эффективности Patriot», — заявил он — «или же первые лица государства дезинформированы. И это — повод для серьезного беспокойства.»

Аэропорт остался цел, как сообщает издание, не потому что Patriot хорошо показал себя, а потому что йеменская ракета еще «сырая». Если бы Йемен имел доступ к современным ракетным технологиям или более крупному арсеналу, мог позволить себе лучше подготовленных операторов, это могло, по мнению автора статьи, закончиться совсем по-другому. А против более сложных и современных российских «Искандеров», северокорейских «Мусуданов» или их иранских аналогов «Хоррамшахр», Patriot, как сообщает издание, будет практически неэффективным.

Была надежда на то, что эта система ПВО станет более надежной после войны в Персидском заливе, но последние события говорят об обратном.

В феврале 2018 года Израиль попытался с помощью Patriot сбить иранский беспилотник. Хоть Исламская республика и не является передовиком в разработке БПЛА, и предполагалось, что для американских ПВО эта цель будет легкой, Patriot его «упустил». Похожие ситуации уже имели место в 2016 году. Только в тот раз БПЛА запустила «Хизбалла»