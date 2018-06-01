Системы Patriot оказались надувательством

Ракета, собранная в Йемене практически достигла главного аэропорта в Саудовской Аравии, а Patriot оказался слеп, пишет американский портал Military news.
Движение «Ансар Аллах», более известные как хуситы, смогли выпустить по международному аэропорту Эр-Рияда несколько ракет, которые несмотря на наличие «современных» систем ПВО Patriot, почти достигла цели, пишет издание Military news.
На спутниковых снимках видно, что ракеты беспрепятственно пересекли воздушную границу Саудовской Аравии, и взорвались всего в 12 милях от аэропорта. Власти королевства попытались заявить сначала, что якобы они были сбиты, однако, очевидцы выложили в соцсети фото и видео, доказывающие обратное. К слову, саудиты предполагали использовать Patriot для куда более массированных ракетных атак со стороны Ирана, пишет издание. Аналитик Джеффри Льюис, рассказал, что система не выполнила даже элементарного перехвата не самой сложной цели.
«Правительство лжет об эффективности Patriot», — заявил он — «или же первые лица государства дезинформированы. И это — повод для серьезного беспокойства.»
Аэропорт остался цел, как сообщает издание, не потому что Patriot хорошо показал себя, а потому что йеменская ракета еще «сырая». Если бы Йемен имел доступ к современным ракетным технологиям или более крупному арсеналу, мог позволить себе лучше подготовленных операторов, это могло, по мнению автора статьи, закончиться совсем по-другому. А против более сложных и современных российских «Искандеров», северокорейских «Мусуданов» или их иранских аналогов «Хоррамшахр», Patriot, как сообщает издание, будет практически неэффективным.
Была надежда на то, что эта система ПВО станет более надежной после войны в Персидском заливе, но последние события говорят об обратном.
В феврале 2018 года Израиль попытался с помощью Patriot сбить иранский беспилотник. Хоть Исламская республика и не является передовиком в разработке БПЛА, и предполагалось, что для американских ПВО эта цель будет легкой, Patriot его «упустил». Похожие ситуации уже имели место в 2016 году. Только в тот раз БПЛА запустила «Хизбалла».
В завершении, автор статьи говорит о том, что сейчас США фактически внушают своим партнерам «ложное чувство безопасности». И чтобы в дальнейшем сохранить хорошие отношения со своими «клиентами» штатам придется пересматривать свою стратегию, иначе дружественные страны просто прекратят им доверять.