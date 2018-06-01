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НАТО проконтролирует небо над Черногорией
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НАТО начнёт патрулировать воздушное пространство над Черногорией 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Со следующей недели Североатлантический альянс начнёт патрулировать воздушное пространство над Черногорией.
Об этом пишет Agenzia Nova.
Отмечается, что патрулирование с 5 июня начнут осуществлять страны-члены альянса Италия и Греция.
Ранее НАТО и Россия проинформировали друг друга о предстоящих крупных учениях.
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