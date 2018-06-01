В США рассказали о «самом грозном» российском оружии

Российские военные намерены оснастить штурмовые подводные лодки класса «Хаски» гиперзвуковыми ракетами «Циркон», что, по оценке издания, является «браком двух самых грозных видов российского оружия».

«Хаски» станет подводной лодкой пятого поколения и предстанет в трех вариантах. Базовая модель будет весить 8-9 тысяч тонн, ее оснастят минами и торпедами. В свою очередь, ракета «Циркон», которая способна разгоняться до шести махов, а по информации некоторых СМИ — до восьми-десяти, стала настоящей «российской страшилкой» для западных ВМС, говорится в статье.

Ранее в ВМФ Великобритании выразили озабоченность, что королевские ракеты противовоздушной оброны Sea Ceptor не способны перехватить сверхбыстрый «Циркон».

Строительство подлодок проекта «Хаски» планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы. Детали разработки многоцелевых АПЛ не раскрываются.