МиГ-31 улетел в стратосферу 

Морская авиация Тихоокеанского флота приняла участие в учениях. С полигона Елизово на Камчатке поднялись в воздух истребители-перехватчики Миг-31. Пилотировали самолёты лётчики отдельного смешанного полка морской авиации ТОФ. Эти учения стали первыми в Вооружённых силах Российской Федерации в текущем году, которые прошли в ночное время в летний период. Истребители стартовали на рассвете. В рамках сценария отрабатывались полётные задачи в условиях погодного минимума. Предполагались ночные полёты, пилотирование боевых машин малых высотах с огибанием рельефа местности. Отдельной задачей стал подъём в стратосферу на высоту от 11 до 50 километров над поверхностью. Также пилотам предстояло посадить истребители в условиях плохой видимости, ориентируясь на показания приборов. Особое внимание было уделено пилотированию над океаном, где отсутствуют ориентиры. Также лётчики взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме при выполнении взлета, захода на посадку и ухода на второй круг.