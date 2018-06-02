Глава ВВС дал оценку «Авиадартсу»

Глава ВВС высоко оценил значение «Авиадартса» для подготовки летчиков

В программу конкурса "Авиадартс" в этом году добавили большое количество полетов на боевое применение, это помогло повысить эффективность действий летчиков, рассказал журналистам в субботу командующий Военно-воздушными силами — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин

"В программу "Авиадартса" этого года мы добавили большее количество полетов на боевое применение, что позволило достигнуть большей эффективности результатов", — сказал он.

Еще один новый элемент — "Тактическая задача", когда проверяется готовность отдельных армий и объединений к выполнению задач по предназначению. "Мы проверяем готовность групп тактического назначения по выполнению своих задач. В этом году они показали очень высокое качество. В целом, летчики на полигоне показали очень высокие результаты. Погода нам сопутствовала, очень помогли власти Рязанской области своим хорошим отношением", — отметил Юдин.

По словам Юдина, теперь одной из главных задач является подготовка к международному этапу конкурса "Авиадартс". "Я доволен результатами. Мне не столь важно, какое конкретно объединение победило. Важно, что здесь участвуют молодые летчики — те, которые никогда в "Авиадартсе" не участвовали, и они показали великолепные результаты. Их мастерство год от года растет", — подчеркнул командующий.

Командующий ВВС принял участие в награждении победителей всероссийского этапа конкурса "Авиадартс" в Рязани . Главную награду — переходящий кубок "Авиадартса" — завоевала команда Липецкого авиацентра, победившая в общем зачете конкурса.

"В течение десяти дней лучшие экипажи показывали свое мастерство — все они успешно прошли испытания. В ходе проведения конкурса строго соблюдались требования безопасности. Сегодня мы выбрали лучших из лучших", — обратился Юдин к участникам конкурса.

Итоги всероссийского этапа "Авиадартса" были подведены в семи основных номинациях. Первое место среди штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации заняли экипажи Липецкого авиацентра. Среди военно-транспортных вертолетов лучшим стал экипаж 4-й армии ВВС и ПВО из Зернограда , а лучшими среди боевых вертолетов стали результаты команды из Буденновска . Первым в номинации "Дальняя авиация" стал гарнизон "Шайковка", а в номинации "Военно-транспортная авиация" — экипаж из Твери

Приз губернатора Рязанской области получил самый молодой летчик соревнований летчик штурман вертолета Ми-8, а кубок лучшего объединения за выполнение тактического задания получила 14-я армия ВВС и ПВО.

В соревнованиях приняли участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота. Всего в конкурсе состязались 60 экипажей.