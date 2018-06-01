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США подготовили ВВС к ядерной войне с РФ
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Американские СМИ рассказали, как США хотели выиграть Третью мировую с Россией 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Фото: Reuters
Американское издание The National Interest опубликовало архивные данные подготовки военно-водушных сил США к ядерной войне с Россией, сообщает Североамериканское бюро НСН.
В частности, стали известны города-цели американской атаки, указанные в плане Стратегического командования ВВС США, составленном в 1950-х годах. В этом плане указаны более 1200 городов в Совестком Союзе, с Московй и Ленинградом (нынешним Санкт-Петербургом) первой и второй важности соответственно.
По данным издания, целью Стратегического командования ВВС США было уничтожить российский военно-воздушные силы, прежде чем они смогут нанести удар. Водородные бомбы планировалось сбрасывать так, чтобы они взрывались на земле, а не в воздухе, для большей зоны поражения.
Новые опубликованные данные говорят о том, что американское термоядерное оружие могло быть направлено не только по объектам военно-воздушной инфраструктуры СССР, но и по населению крупных совестких городов. Эксперты из Архива национальной безопасности США сообщили изданию, что нацеливаясь на гражданское население, ВВС США могли нарушить международные нормы, действующии в то время.
Автор статьи отмечает, что план Стратегического командования ВВС США против России больше похож на блан американской бомбардировки Германии и Японии во время Второй мировой войны, чем на ведение боевых действий в 21-ом веке.
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