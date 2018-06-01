США подготовили ВВС к ядерной войне с РФ

Американские СМИ рассказали, как США хотели выиграть Третью мировую с Россией

Американское издание The National Interest опубликовало архивные данные подготовки военно-водушных сил США к ядерной войне с Россией , сообщает Североамериканское бюро НСН.

В частности, стали известны города-цели американской атаки, указанные в плане Стратегического командования ВВС США, составленном в 1950-х годах. В этом плане указаны более 1200 городов в Совестком Союзе, с Московй и Ленинградом (нынешним Санкт-Петербургом) первой и второй важности соответственно.

По данным издания, целью Стратегического командования ВВС США было уничтожить российский военно-воздушные силы, прежде чем они смогут нанести удар. Водородные бомбы планировалось сбрасывать так, чтобы они взрывались на земле, а не в воздухе, для большей зоны поражения.

Новые опубликованные данные говорят о том, что американское термоядерное оружие могло быть направлено не только по объектам военно-воздушной инфраструктуры СССР, но и по населению крупных совестких городов. Эксперты из Архива национальной безопасности США сообщили изданию, что нацеливаясь на гражданское население, ВВС США могли нарушить международные нормы, действующии в то время.