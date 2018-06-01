На ТОФ проведут учения с Китаем и Индией

На Тихоокеанском флоте проведут учения с Китаем и Индией

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В новом учебном полугодии тихоокеанцы примут участие в двух международных учениях, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский "По случаю начала нового учебного полугодия в объединениях, корабельных соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморье прошли торжественные подъемы Военно-морских Андреевских флагов и флагов расцвечивания, состоялись торжественные митинги в ходе которых представители командования флота подвели итоги зимнего периода обучения и поставили личному составу задачи на ближайшую перспективу", — говорится в сообщении пресс-службы. Временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов рассказал, что в новом учебном полугодии тихоокеанцам предстоит провести серию тактических учений корабельных сил, провести парад и военно-спортивный праздник в честь дня Военно-морского флота и принять участие в крупных маневрах уровня вооруженных сил. Моряки будут участвовать в двустороннем российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2018" и в российско-индийском учении "Индра НЭВИ-2018", а также в международном этапе конкурса профессионального мастерства "Морской десант" в рамках "АрМИ-2018", который пройдет в Китае В прошлом полугодии военные провели около 10 зачетных тактических учений, более 50 контрольных и зачетных корабельных тактических учений, несколько совместных штабных тренировок. "Учебно-боевые задачи в море решали 60 надводных кораблей и подводных лодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО. Проведены стрельбы крылатыми и зенитными ракетами, осуществлялись пуски противолодочных ракет, выполнено более 200 артиллерийских стрельб", — отметили в пресс-службе.