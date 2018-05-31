Нож в спину: Турция закроет американские базы

Нож в спину: Турция готова закрыть американские базы

Турции обсуждают возможность закрытия американской военной базы «Инджирлик» — аэродрома НАТО , который имеет стратегическое значение для американского присутствия в регионе. Эксперты считают, что таким образом Эрдоган надеется получить дополнительную поддержку перед грядущими выборами. Впрочем, США , судя по всему, уже готовятся к такому сценарию.

В отношениях союзников по военному блоку НАТО — Турции и США — наступила новая фаза напряжения. Анкара угрожает Вашингтону закрытием расположенной в Турции американской авиабазы «Инджирлик».

Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу . По его словам, причина для данных угроз — стабильное ухудшение двусторонних американо-турецких отношений. Сюда относятся и поддержка Вашингтоном курдских формирований в Сирии , признанных Анкарой террористическими группировками, и отказ от выдаче проживающего в США бывшего соратника президента Реджепа Эрдогана, а ныне — заклятого врага правящей партии Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена

«Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: «Закройте базы „Инджирлик“, „Кюреджик“. У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов», — говорит Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.

При этом министр добавляет: если надежда на урегулирование конфликтов Вашингтона и Анкары иссякнет, «то Турция сможет показать свою силу».

«Мы независимая страна и будем принимать те или иные шаги по своему усмотрению», — говорит он.

Не один в поле воин

Формально, «Иджирлик» — база НАТО, однако чаще всего ее используют именно американцы. В последние годы эта база была основной для США при нанесении ударов по позициям ИГ в Сирии и Ираке

При этом стоит отметить, что этой базой военное присутствие США на территории Турции не исчерпывается — здесь расположены еще десятки американских военных объектов. Кроме того, турецкие порты, в частности, натовскую базу в Измире, использует американский средиземноморский 6-й флот.

Однако стратегическое значение базы «Иджирлик» сложно недооценить. «Это не единственная американская база в регионе, но она важна и удобна. Она действует в Средиземном море, здесь рядом и Иран , и Сирия, и Ирак, — отмечает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН , тюрколог Виктор Надеин-Раевский . Эксперт отмечает, что база сделана по натовским стандартам, и это делает ее максимально удобной для американцев. Ведь не каждый гражданский аэродром можно использовать как военную базу.

»Если базу действительно закроют, это будет серьезный шаг, который однозначно повлияет на двусторонние отношения. Но это не означает, что Турция целиком отвернется от Штатов и выйдет из НАТО. Скорее, это будет холодная война внутри одного военного блока», — рассуждает в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшат Саетов.

«В контексте развития отношений это, конечно, вполне логично выглядит. Угрозы уж точно логичны — это линия Эрдогана, который любит пошантажировать партнеров какими-то санкциями, разрывами или, как мы видим, закрытием военной базы. Если на самом деле военные базы будут закрыты, наступит новый этап американо-турецких отношений, который будет самым холодным если не за всю историю, то, по крайней мере, за всю историю правления Партии справедливости и развития Эрдогана», — подчеркивает эксперт.

Надеин-Раевский, в свою очередь, отмечает, что угрозы — это «вещь далеко не такая конкретная, как кажется».

«Чтобы лишить американцев возможности использовать эту военную базу, нужны серьезные основания, прежде всего — в рамках НАТО. Турция в этом случае либо замораживает, либо прекращает сотрудничество с теми или иными структурами НАТО», — поясняет эксперт.

США что-то подозревают

Эксперты сходятся во мнении, что закрытие для американцев базы «Иджирлик» действительно возможно, и напоминают о прецеденте, имевшем место во время американской операции в Ираке: тогда турки не дали США возможности использовать эту военную базу.

Судя по всему, в свете нынешнего состояния американо-турецких отношений в Вашингтоне ожидают от Турции повторения подобных действий и стараются минимизировать их возможный ущерб.

На данный момент Турция еще не вводила никаких новых формальных ограничений на использование базы.

Тем не менее, американские военные отмечают: сейчас работать на «Инджирлике» «стало сложно». По их мнению, Анкара уже давно использует базу в качестве рычага против США.

В марте текущего года издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало: вооруженные силы США резко сократили количество боевых вылетов с авиабазы «Инджирлик» и рассматривают возможность сокращения численности персонала, размещенного там на постоянной основе.

В январе с территории базы в Афганистан была переброшена эскадрилья американских штурмовиков A-10, в результате чего в «Инджирлике» остались только самолеты-заправщики, а также истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle. Перебазирование техники происходило на фоне заявлений Пентагона об активизации операции США в Афганистане. Вместе с тем, как утверждают американские должностные лица, А-10 могут вернуться на базу в Турции в любое время.

В то же время WSJ утверждает, что вооруженные силы США начали постепенно сокращать число членов семей американских военных, проживающих на территории базы, и свое присутствие в Турции в целом.

Американские официальные лица при этом продолжают настаивать, что США по-прежнему намерены сотрудничать с Турцией как со своим союзником по Североатлантическому альянсу и что у Вашингтона в планах нет дальнейшего сокращения своих сил в стране.

Зачем это Эрдогану

По словам Ильшата Саетова, внешняя политика Турции очень часто зависит от внутренней. «На данный момент самое главное для Эрдогана — это назначенные на 24 июня досрочные совмещенные выборы парламента и президента», — говорит эксперт.

Выборы были назначены не так давно — в апреле этого года. По словам главы Турции, стране срочно необходимо перейти к исполнительному президентству. После выборов в Турции вступят в силу конституционные изменения, утвержденные на прошедшем в прошлом году референдуме, согласно которым полномочия президента значительно расширяются. В то же время для Эрдогана важно, чтобы его партия не потеряла парламентское большинство.

«Поэтому если ухудшение отношений с Америкой по каким-то фокус-группам дает прирост хотя бы в несколько пунктов, Эрдоган и его партия смогут пойти на закрытие базы», — считает Ильшат Саетов.

По словам эксперта, общий тренд на падение популярности партии Эрдогана наметился еще в 2013-2014 годах.

«Однако различными искусственными инъекциями — обострения отношений с курдами, теракты, тот же самый переворот 2016 года — Партия справедливости и развития поддерживает уровень своей популярности», — говорит эксперт.

Стоит отметить, что база «Иджирлик» уже участвовала в одной из таких «инъекций». Турецкие власти обвиняли ряд высших турецких офицеров «Инджирлика» в том, что они активно работали вместе с военными США по официальной линии при подготовке попытки переворота, которая имела место летом 2016 года. Правоохранительные органы Турции даже задержали главнокомандующего базой Бекир Эркан Вана.

«Война была, теракты были, так что неизвестно, какое еще событие может сыграть турецким властям на руку. Возможно, это именно ухудшение отношений с американцами», — говорит эксперт, отмечая, что всю ситуацию с базой Иджирлик необходимо через призму выборов. Это действует и в обратную сторону: если ухудшение отношений с НАТО и США никак не повлияют на популярность Эрдогана и его партии или того хуже — скажутся на ней негативно, закрытия базы ожидать не стоит, считает эксперт.