Эксперт рассказал о преимуществах Су-57

Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57

Уровень совершенства, аэродинамические характеристики и возможности у перспективного российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 выше, чем у зарубежных машин, заявил «Пятому каналу» летчик-испытатель и эксперт в области авиации Анатолий Кнышов

«Зарубежный мир интересуется его характеристиками, его характеристики не превзошел никто в мире. Мы впереди планеты всей. Нужно гордиться нашей авиационной промышленностью, нашими конструкторами, нашим военно-промышленным комплексом, который заказывал и создает этот уникальный летательный аппарат», — полагает 71-летний собеседник.

По его словам, истребитель станет одним из основных российских боевых самолетов на ближайшие 20-25 лет.