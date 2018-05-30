США перебросили в Европу «Уланов»

В Европу перебросили американские бомбардировщики В-1В

Три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США В-1В приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании после трансатлантического перелета, сообщают западные авиаресурсы.

Как передает «Интерфакс», сроки пребывания В-1В в Британии, а также цели их переброски в Европу пока неизвестны. Ожидается, что вслед за ними на авиабазу Фэрфорд перебросят стратегические бомбардировщики В-52.

Перед перелетом в Англию эти американские сверхзвуковые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла, вылетевшие с авиабазы Дайс в штате Техас, приземлились для дозаправки в Бангоре в штате Мэн на атлантическом побережье США.