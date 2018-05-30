Ещё
США перебросили в Европу «Уланов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Европу перебросили американские бомбардировщики В-1В 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США В-1В приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании после трансатлантического перелета, сообщают западные авиаресурсы.
Как передает «Интерфакс», сроки пребывания В-1В в Британии, а также цели их переброски в Европу пока неизвестны. Ожидается, что вслед за ними на авиабазу Фэрфорд перебросят стратегические бомбардировщики В-52.
Перед перелетом в Англию эти американские сверхзвуковые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла, вылетевшие с авиабазы Дайс в штате Техас, приземлились для дозаправки в Бангоре в штате Мэн на атлантическом побережье США.
В начале год сообщалось, что с базы Фэрфорд вылетали стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H, способные нести ядерное оружие, которые совершали тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии вблизи российских рубежей в районе Финского залива.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Авианосец США вышел с базы Йокосука на патрулирование До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер США начали переброску военного груза в Польшу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии59
Россия обратилась с просьбой к Донбассу139
Путин решил судьбу транзита газа через Украину430
Минздрав предложил запретить продажу сигарет157
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко214
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение