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Нового израильского убийцу танков показали на видео
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Нового израильского убийцу танков показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: кадр видео
Новая система представляет собой хорошо защищенный автомобиль SandCat, оснащенный несколькими пусковыми установками для ракет Spike NLOS, сообщает Defence Blog.
Spike NLOS — это разработанная в Израиле многоцелевая мультиплатформенная электронно-оптическая ракетная система с беспроводным каналом передачи данных. Эффективный радиус — до 25 километров. Данная система является лишь одним из представителей семейства противотанковых комплексов Spike.
Ракеты Spike NLOS могут использоваться как днем, так и ночью. Их запуск осуществляется в трех основных режимах "Выстрелил и забыл", "Выстрелил, оценил и скорректировал" или "Выстрелил и направил".
Представленный мобильный противотанковый комплекс позволяет атаковать цели, находящиеся вне зоны прямой видимости. Различные режимы работы позволяют не только уничтожать скрытые цели с высокой точностью, но и оценивать нанесенный урон, а также получать разведданные в режиме реального времени.
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