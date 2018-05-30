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Сирийского «ракетного монстра» показали вблизи
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Сирийского «ракетного монстра» показали крупным планом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: кадр видео
Тяжелая ракетная установка залпового огня Golan-1000 4-й танковой дивизии Сирийской Арабской армии попала на видео. Реактивная установка, способная поразить хорошо укрепленные объекты, вызвала интерес у военных экспертов по всему миру. Видеоролик опубликован на проправительственном канале Sama Channel.
Данная штурмовая машина выполнена на основе российского танка Т-72. Калибр применяемых ракет составляет 500 миллиметров, а вес — примерно 500 килограммов. Дальность стрельбы — около трех километров.
В отличии от российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", детище сирийских инженеров стреляет не термобарическими снарядами, а ракетами с обычным взрывчатым веществом. Тем не менее за счет большого количества взрывчатого вещества разрушения могут производить колоссальные.
В ролике демонстрируется возможность дистанционного управления ракетной установкой Golan-1000 по кабелю оператором, который держит в руках пульт управления.
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