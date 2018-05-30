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США начали переброску военного груза в Польшу
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США начали переброску военного груза в Польшу 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Reuters
Армия США заключила контракт с транспортной компанией о переброске военного груза в польский порт Гдыня.
Контракт заключен между 598-й транспортной бригадой Армии США и компанией Baltic Container Terminal, сообщает RT со ссылкой на официальный документ.
Уточняется, что оборудование планируется разместить на участке площадью более трех футбольных полей. Цель переброски не указана, но отмечено, что это нужно для «поддержки национальных военных интересов Соединенных Штатов».
Ранее из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и Конгрессу США, стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5–2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявлял, что министерство обороны России готово к ответным мерам в случае размещения базы, эти мероприятия уже реализуются.
Замглавы МИД Александр Грушко отмечал, что возможность размещения военной базы США на территории Польши будет учтена Россией в военном планировании.
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