США начали переброску военного груза в Польшу

Армия США заключила контракт с транспортной компанией о переброске военного груза в польский порт Гдыня

Контракт заключен между 598-й транспортной бригадой Армии США и компанией Baltic Container Terminal, сообщает RT со ссылкой на официальный документ.

Уточняется, что оборудование планируется разместить на участке площадью более трех футбольных полей. Цель переброски не указана, но отмечено, что это нужно для «поддержки национальных военных интересов Соединенных Штатов».