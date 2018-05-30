«Летающие» Т-80БВМ заменили Т-72 в танковом батальоне Северного флота

Офицер отметил, что Т-80БВМ "как нельзя лучше подходят под климатические условия Заполярья".

"В них экипажи чувствуют себя гораздо комфортнее", — сказал он.

Новый вариант "летающей восьмидесятки" получил более высокий уровень защищенности и живучести, возросла боевая эффективность. Обновление газотурбинного двигателя положительно сказалась на улучшении подвижности танка. Контракт на модернизацию боевой техники был подписан в августе прошлого года на 24 военно-техническом форуме "Армия-2017".

9 мая четыре первых танка Т-80БВМ приняли участие в военном параде в городе-герое Мурманске