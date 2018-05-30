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«Летающие» Т-80БВМ заменили Т-72
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Задержан помощник Лукашенко

«Летающие» Т-80БВМ заменили Т-72 в танковом батальоне Северного флота 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Офицер отметил, что Т-80БВМ "как нельзя лучше подходят под климатические условия Заполярья".
"В них экипажи чувствуют себя гораздо комфортнее", — сказал он.
Новый вариант "летающей восьмидесятки" получил более высокий уровень защищенности и живучести, возросла боевая эффективность. Обновление газотурбинного двигателя положительно сказалась на улучшении подвижности танка. Контракт на модернизацию боевой техники был подписан в августе прошлого года на 24 военно-техническом форуме "Армия-2017".
9 мая четыре первых танка Т-80БВМ приняли участие в военном параде в городе-герое Мурманске.
Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, также в настоящее время Т-80БВМ испытываются на полигоне Головеньки танковой армии ЗВО в Московской области. Вместе с Т-72Б3М и модернизированными БМП-2 "реактивные танки" проведут боевые стрельбы и отработают эксплуатацию силовых установок в различных режимах.
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