Истребители ЦВО подняли по тревоге

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ по тревоге поднялись с аэродрома Большое Савино в Пермском крае.

"По легенде, экипажи направились на перехват самолета, нарушившего российскую государственную границу", — передает сегодня пресс-служба Центрального военного округа.

"Цель" обнаружили и идентифицировали наземные радиотехнические средства противовоздушной обороны. Летчики отработали задачи по перехвату и сопровождению "вражеского" летательного аппарата, и принудили условного нарушителя совершить посадку.