Истребители ЦВО подняли по тревоге 

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ по тревоге поднялись с аэродрома Большое Савино в Пермском крае.
"По легенде, экипажи направились на перехват самолета, нарушившего российскую государственную границу", — передает сегодня пресс-служба Центрального военного округа.
"Цель" обнаружили и идентифицировали наземные радиотехнические средства противовоздушной обороны. Летчики отработали задачи по перехвату и сопровождению "вражеского" летательного аппарата, и принудили условного нарушителя совершить посадку.
"Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 километров, радиус поражения — 280 километров. Самолет может одномоментно сопровождать до 10 воздушных целей", — подчеркнули в ЦВО.