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«Божественного Орла» засняли в полете
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Китайский двухфюзеляжный беспилотник засняли в полете 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Twitter
В Сети опубликована фотография китайского двухфюзеляжного беспилотника «Божественный Орел», который впервые засняли в воздухе.
Фотография опубликована в Twitter Dafeng Cao с подписью «Редко увидишь Божественного Орла в полете».
Военный эксперт Юрий Лямин в своем блоге отмечает, что это «большой китайский двухфюзеляжный БПЛА Divine Eagle (»Божественный Орел») из Шэньяна, первые фотографии которого на земле появились в 2015 году».
По его словам, с тех пор беспилотник уже поднимался в воздух, но это первая его «более-менее нормальная фотография в воздухе».
Лямин предполагает, что размах крыла этого БПЛА примерно 40 метров, длина — около 14 метров.
В Китае активно занимаются разработкой беспилотников. В частности, на прошлой неделе в Сети появились фотографии представленной в КНР концепии дрона-бомбардировщика.
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