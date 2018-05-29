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Пентагон отучит солдат уставать
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Пентагон отучит солдат уставать 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Американская оборонная компания Lockheed Martin разработала для Министерства обороны США экзоскелет под названием Onyx, который позволит солдатам меньше уставать и преодолевать гораздо большие расстояния с куда большим количеством снаряжения, чем без него.
Хотя у американских военных уже был опыт испытаний нескольких экзоскелетов, выяснилось, что при передвижении по пересечённой местности эти конструкции зачастую усложняют жизнь солдатам и заставляют их уставать ещё быстрее. Новый экзоскелет Onyx от Lockheed Martin сделан из нескольких сервоприводов, которые облегчают движение, гибко адаптируются к движениям своего носителя и эффективно поддерживают его.
Система управления экзоскелетом способна определять, по какой местности и с какой нагрузкой передвигается солдат. Если он идёт налегке по ровной местности, экзоскелет отключается, но вступает в работу и оказывает поддержку, если боец поднимается в гору или несёт тяжёлый груз. Масса Onyx составляет 6,4 килограмма, а батарейный модуль массой 2,7 килограмма обеспечивает восемь часов непрерывной работы.
Есть и усиленный 5,4-килограммовый аккумуляторный модуль — для 16-часовой работы экзоскелета. Пентагон уже приступил к первому этапу тестирования Onyx, а более масштабные испытания экзоскелета в боевых условиях начнутся в декабре нынешнего года. По итогам испытаний военные разработают рекомендации по доработке конструкции, а в случае успеха поставки Onyx в армию начнутся уже в 2020 году.
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