Пентагон отучит солдат уставать

Американская оборонная компания Lockheed Martin разработала для Министерства обороны США экзоскелет под названием Onyx, который позволит солдатам меньше уставать и преодолевать гораздо большие расстояния с куда большим количеством снаряжения, чем без него.

Хотя у американских военных уже был опыт испытаний нескольких экзоскелетов, выяснилось, что при передвижении по пересечённой местности эти конструкции зачастую усложняют жизнь солдатам и заставляют их уставать ещё быстрее. Новый экзоскелет Onyx от Lockheed Martin сделан из нескольких сервоприводов, которые облегчают движение, гибко адаптируются к движениям своего носителя и эффективно поддерживают его.

Система управления экзоскелетом способна определять, по какой местности и с какой нагрузкой передвигается солдат. Если он идёт налегке по ровной местности, экзоскелет отключается, но вступает в работу и оказывает поддержку, если боец поднимается в гору или несёт тяжёлый груз. Масса Onyx составляет 6,4 килограмма, а батарейный модуль массой 2,7 килограмма обеспечивает восемь часов непрерывной работы.

Есть и усиленный 5,4-килограммовый аккумуляторный модуль — для 16-часовой работы экзоскелета. Пентагон уже приступил к первому этапу тестирования Onyx, а более масштабные испытания экзоскелета в боевых условиях начнутся в декабре нынешнего года. По итогам испытаний военные разработают рекомендации по доработке конструкции, а в случае успеха поставки Onyx в армию начнутся уже в 2020 году.