До чего акушер-гинеколог Бундесвер довела

Тема небоеспособности армии Германии поднималась уже неоднократно. Но вот дальше упоминаний в СМИ и в политичеких ток-шоу, она не продвигалась. И вот теперь уже Счётная Палата ФРГ обвинила министерство обороны , возглавляемое Урзулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов, свидетельствующих о недостаточном количестве военного снаряжения, а также и о непригодности уже имеющегося.

Мало того, Счётная палата обнаружила фальсификации в документах. Ведомство фон дер Ляйен представило фальшивые цифры, приукрашивающие истинное положение материальной и кадровой базы Бундесвера.

«Многие системы оружия, которые министерство представило, как боеспособные, таковыми не являются», цитирует газета «Bild» отчёт Счётной палаты, подготовленный для Комиссии бундестага по бюджету.

Истинное положение вещей — разбитые подлодки и отслужившие свой век вертолёты и танки.

Например, корабли для берегового патрулирования военно-морских баз, обозначенные в документах министерства обороны, как боеспособные, вообще не имеют военного оснащения. Уже длительное время на них отсутствуют боеготовые управляемые ракеты.

Следует ли говорить, что военный корабль, не оснащённый оружием не может считаться боеспособным. К тому же имеются и серьезные проблемы с комплектацией командного состава, особенно у подводников.

Таким образом, недостаточная материальная база помноженная на отстутсвие персонала, элементарно не позволяет Бундесверу принимать участие в запланированных военных операциях.

Неслучайно, в миссии Евросоюза против сомалийских пиратов «Atalanta», Германия приняла лишь частичное участие. Подобная же ситуация и с участием в миссии «Sophia» против мафии, занимающейся доставкой в Европу нелегальных мигрантов по Средиземному морю.

Критика в адрес ведомства Урзулы фон дер Ляйен касается не только оснащённости оружием и недостаточным количеством и качеством персонала.

С 2011 года по официальным данным в составе Бундесвера изобличены 89 правых экстремистов и 24 исламиста. Основная часть их уже уволена, три случая пока расследуются.

С того же 2011 года в ФРГ отменена воинская повинность, и, если верить высокому начальству, число военных, принадлежащих к подозреваемым и уже подтверждённым экстремистам, с тех пор значительно снизилось.

Один из отчётов содержит информацию, которая с большой натяжкой может рассматриваться как положительная: левых экстремистов теперь меньше, чем правых, а исламистов (по той же информации) почти совсем не осталось.

Из 300 подозреваемых в исламизме подтвердились только 100 случаев, причем большая часть такого рода военнослужащих уволилась ещё до окончания расследования.

При этом фон дер Ляйен (ХДС) требует увеличения финансирования Бундесвера, что возмутило её политических противников, например, "зелёных", которые требуют «сначала навести порядок в собственном доме и тратить деньги по назначению и разумно».

Причины катастрофического положения Бундесвера формально указывают именно на фрау фон дер Ляйен. И дело не только в том, что Меркель отдала стратегически важное ведомство бывшему министру по делам семьи, которая и в этой сфере не сумела проявить себя качественным управленцем.

Так или иначе, амбициозность акушера-гинеколога по образованию, а главное, связи на вершинах власти привели фрау Ляйен в кресло главы министерства обороны, где она и осталась на следующий срок.

Конечно, при всём таланте Ляйен было не по силам развалить бундесвер в одиночку. Процесс распада начался до нее, она же успешно его продолжила.

В Бундесвере выстроена система коррупции и наплевательства, которую не в силах ни нарушить, ни даже встряхнуть какой-либо единичный протест. Глобальная же ломка и реконстукция всей структуры никому не нужна, и в первую очередь не нужна Меркель, увязшей в персональных политических проблемах.