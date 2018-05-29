«Северодвинск» сравнили с новейшими подлодками США

NI оценил шансы «Северодвинска» в бою с новыми американскими подлодками

По мнению эксперта, исход гипотетического сражения между двумя судами предсказать практически невозможно, поскольку они обладают самыми современными технологиями, способными нивелировать слабые стороны. Так, "Северодвинск" может быть медленнее оппонента, однако российская подлодка способна погружаться на большую глубину. Предельный показатель для нее — 600 метров, тогда как корпус американского судна был испытан лишь на глубине 488 метров.

Подлодки сопоставимы и по вооружениям, хотя на "Северодвинске" установлены противолодочные ракеты комплекса "Клаб-К" (Club— K), благодаря которым российская подлодка может оперативности ударить по противнику торпедами, замечает обозреватель издания.

В то же время новая подлодка типа "Вирджиния" обладает более мощной системой гидролокации и плавает тише, добавляет Мизоками. В пользу "Северодвинска" говорит способность поразить цель гиперзвуковыми ракетами, однако разработчикам необходимо снизить шумность судна, чтобы эффективно противостоять американской лодке.