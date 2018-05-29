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Залп по Израилю разбился о «Железный купол»
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Палестинский ракетный залп по Израилю разбился о «Железный купол» 

BFM.RU 46 минут назад
Радикалы из сектора Газа запустили 27 ракет и снарядов по южным районам Израиля утром во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.
«Большая часть ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — отметили военные.
Никто не пострадал. Жителям этих районов предписано находиться в бомбоубежищах. Газета «Джерузалем пост» сообщает, что Израиль уже нанес удары в ответ на ракетный обстрел по целям ХАМАС в секторе Газа. Военные пока не подтверждают эту информацию.
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Местные СМИ называют обстрел самым массированным за последние четыре года. В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 18 февраля этого года. Нынешний ракетный обстрел прерывает трехмесячный период, когда ракетные обстрелы не производились. Напряженность на границах Израиля с сектором Газа сохраняется последние два месяца из-за многотысячных палестинских протестов под общим названием «Великий марш возвращения». С 30 марта в столкновениях с израильскими войсками погибли порядка 120 участников выступлений.
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