США не будут вводить санкции против Индии из-за С-400

США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки С-400

Соединенные Штаты разочарованы решением Индии закупить у России современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно, заявил в интервью телеканалу NDTV глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри.

Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Россия надеется на подписание контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" во втором квартале текущего года.

"Хотя господин Торнберри отметил, что США разочарованы новым военным приобретением из России, (он указал), что санкции против Нью-Дели на данном этапе маловероятны", — приводит телеканал слова Торнберри.

При этом конгрессмен подчеркнул, что решение руководства Индии может создать сложности в ряде областей американско-индийского оборонного сотрудничества, в частности, в вопросах поставок в эту страну боевых беспилотников США.

"Я боюсь, что приобретение этой технологии (С-400) ограничит тот уровень, на котором США будут чувствовать себя удобно при поставках дополнительных технологий в какую-либо страну", — отметил Торнберри, пояснив, что закупка ЗРС у России "угрожает возможностям совместной работы США и Индии в будущем".