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США не будут вводить санкции против Индии из-за С-400
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США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки С-400 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты разочарованы решением Индии закупить у России современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно, заявил в интервью телеканалу NDTV глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри.
Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Россия надеется на подписание контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" во втором квартале текущего года.
"Хотя господин Торнберри отметил, что США разочарованы новым военным приобретением из России, (он указал), что санкции против Нью-Дели на данном этапе маловероятны", — приводит телеканал слова Торнберри.
При этом конгрессмен подчеркнул, что решение руководства Индии может создать сложности в ряде областей американско-индийского оборонного сотрудничества, в частности, в вопросах поставок в эту страну боевых беспилотников США.
"Я боюсь, что приобретение этой технологии (С-400) ограничит тот уровень, на котором США будут чувствовать себя удобно при поставках дополнительных технологий в какую-либо страну", — отметил Торнберри, пояснив, что закупка ЗРС у России "угрожает возможностям совместной работы США и Индии в будущем".
На сегодняшний день Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.
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