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ВКС получили первый глубоко модернизированный разведчик
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ВКС России передали первый глубоко модернизированный разведчик 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Kirill Naumenko/wikimedia.org
Самолет-разведчик Ил-20М после глубокой модернизации пройдет государственные испытания. Все опытно-конструкторские работы на данный момент завершены.
Как рассказал "Интерфаксу" собеседник в авиационной отрасли, Ил-20М уже передали военным на государственные совместные испытания. Все операции по модернизации самолетов специального назначения Ил-20 и Ил-22 проводит Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина вместе с Экспериментальным машиностроительным заводом имени Мясищева. Ил-20 — это самолет для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Его создали на основе пассажирского самолета Ил-18. Впервые в небо он поднялся в 1968 году.
И вполне понятно, что пришло время для его замены. В конце 2000-х годов разработали новый самолет-разведчик Ту-214Р, его сделали на базе пассажирского лайнера Ту-214. Ранее заявляли, что окончательные работы по созданию нового самолета радиотехнической и оптико-электронной разведки завершатся в 2018 году. И уже два самолета предоставили военным летчикам для опытных полетов. А в 2016 году Ту-214Р два раза заметили в Сирии.
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