ВКС получили первый глубоко модернизированный разведчик

ВКС России передали первый глубоко модернизированный разведчик

Самолет-разведчик Ил-20М после глубокой модернизации пройдет государственные испытания. Все опытно-конструкторские работы на данный момент завершены.

Как рассказал "Интерфаксу" собеседник в авиационной отрасли, Ил-20М уже передали военным на государственные совместные испытания. Все операции по модернизации самолетов специального назначения Ил-20 и Ил-22 проводит Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина вместе с Экспериментальным машиностроительным заводом имени Мясищева. Ил-20 — это самолет для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Его создали на основе пассажирского самолета Ил-18. Впервые в небо он поднялся в 1968 году.