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Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео
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Запуск перспективной ракеты с Су-57 попал на видео 

Российская Газета 52 минуты назад
В Сети появилось видео пуска российским истребителем пятого поколения Су-57 перспективной крылатой ракеты. Напомним, самолет применил новое оружие во время боевого тестирования в Сирии в феврале 2018 года.
Об испытаниях ракеты министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на коллегии ведомства. Там же было показано видео пуска.
По данным The Drive, речь идет о проходящей испытания высокоточной ракете класса "воздух-поверхность" X-59МК2 "Овод". Эта модификация хорошо зарекомендовавшей себя советской ракеты разработана специально для Су-57. Особенности конструкции и покрытие ракеты снижают ее заметность для радаров, дальность полета порядка 300 километров позволяет самолету-носителю не приближаться к системам ПВО противника.
Особенно интересны системы наведения "Овода" — их три. Инерциальная с GPS/ГЛОНАСС/NAVSTAR для поражения стационарных объектов с заранее известными координатами. Наличие морской системы позиционирования намекает на противокорабельный характер "Овода" Инфракрасная головка самонаведения используется для работы по мобильным целям.
Кроме того, в Х-59МК2 реализован режим патрулирования: ракета может искать цель, передавая штурману самолета-носителя изображение с миниатюрной телекамеры в ГСН. Модульная конструкция "Овода" позволяет адаптировать ракету под конкретные задачи: например, увеличивать объем топливных баков за счет снижения мощности заряда и наоборот.
— У Су-57 появилось грозное оружие нападения. Его также смогут использовать другие российские истребители и бомбардировщики: МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35. А если ракета подтвердит заявленные характеристики, она, ко всему прочему, станет чрезвычайно привлекательным экспортным продуктом, — считает обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.
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