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Названы сроки поставки Казахстану комплексов «Бук-М2Э»
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Источник: первый дивизион комплексов ПВО «Бук-М2Э» будет поставлен Казахстану в 2020 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый дивизион зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", контракт на который был подписан в этом году, будет поставлен Казахстану в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"Подписан контракт на поставку дивизиона (комплексов "Бук-М2Э" — прим. ТАСС) в интересах Республики Казахстан, срок исполнения — 2020 год", — сказал собеседник агентства.
О подписании контракта между РФ и Казахстаном на первый дивизион "Бук-М2Э" на гусеничном шасси стало известно ранее на выставке KADEX-2018. Россия и Казахстан также рассматривают возможность подписать контракт на второй дивизион "Бук-М2Э" на колесной базе.
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