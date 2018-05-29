Китай ускоряет создание нового ядерного оружия

Hill: Китай ускоряет темпы создания ядерного оружия нового поколения

Китай ускоряет темпы создания ядерного оружия нового поколения и гораздо чаще, чем США , проводит испытания, имитирующие ядерные взрывы. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

За период с сентября 2014 года по декабрь 2017 года Китай провел около 200 таких испытаний, в среднем по пять испытаний в месяц, пишет издание со ссылкой на данные китайской Академии инженерной физики. США же проводят аналогичные испытания не чаще одного раза в месяц, указывает газета, оперируя данными Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (штат Калифорния).

Белый дом, напоминает издание, выделил $1,2 млрд на программу модернизации ядерного арсенала страны, а Пентагон представил в январе новую ядерную доктрину США, предусматривающую создание ядерных боеприпасов "малой мощности" для сдерживания России и Китая. Тем самым, отмечает газета, министерство обороны дало понять Москве и Пекину, что Вашингтон в случае необходимости может применить такое оружие. Представитель Пентагона Дана Уайт заявила в феврале, что все эти меры призваны гарантировать Соединенным Штатам "наличие возможностей для осуществления ядерного сдерживания и полную уверенность в их готовности к обороне при любых обстоятельствах".

Китай, по сведениям The Hill, разрабатывает в настоящее время новое тактическое ядерное оружие для применения в условиях ведения ближнего боя.