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ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили самолеты РФ
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ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили российские самолеты, заявили в Литве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, дважды за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
"С 21 по 27 мая истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, два раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным министерства обороны, 21 мая истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили Ан-26, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область.
"Самолет летел с включенными радиолокационными автоответчиками, радиосвязь с региональным центром управления полетами поддерживалась, план полета предоставлен не был", — отмечает ведомство.
Отмечается также, что 24 мая ВВС НАТО опознали и сопроводили Ил-20, который совершал полет из основной части России в Калининградскую область, самолет летел с отключенными радиолокационными автоответчиками, поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами, план полета был предоставлен заранее.
С мая этого года с территории Литвы миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют контингент ВВС Португалии и Испании в составе десяти истребителей.
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