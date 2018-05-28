ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили самолеты РФ

ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили российские самолеты, заявили в Литве

Литвы. Истребители ВВС НАТО , выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, дважды за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

"С 21 по 27 мая истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, два раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства обороны, 21 мая истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили Ан-26, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область

"Самолет летел с включенными радиолокационными автоответчиками, радиосвязь с региональным центром управления полетами поддерживалась, план полета предоставлен не был", — отмечает ведомство.

Отмечается также, что 24 мая ВВС НАТО опознали и сопроводили Ил-20, который совершал полет из основной части России в Калининградскую область, самолет летел с отключенными радиолокационными автоответчиками, поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами, план полета был предоставлен заранее.