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РФ сможет сбивать истребители США пятого поколения
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Плохие новости для США: Россия сможет сбивать американские истребители пятого поколения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Xinhua / Xinhua/ Globallook
Скоро для Москвы стесл-технологии перестанут быть такими незаметными.
Россия и Китай обладают практически всеми технологиями, необходимыми для разработки средств борьбы с новейшими истребителями США, построенными с использованием стесл-технологии, пишет National Interest.
По словам издания, обобщение имеющихся технологий и доразработка необходимых для Москвы и Пекина лишь вопрос времени, и тогда, новейшие истребители 5-го поколения F-22 и F-35 окажутся под угрозой.
По словам аналитика Центра военно-морских исследований США Майкла Кофмана даже на ранних версиях Су-27 и МиГ-29 устанавливались инфракрасные поисково-следящие системы. А сейчас эти технологии стали более совершенными. Новейший Су-57 оборудован самым современным оборудованием, диапазоны обнаружения которого очень впечатляют.
По словам издания, большинство инфракрасных поисково-следящих систем работает в средневолновом диапазоне. Однако, чтобы практически наверняка обнаружить F-22 и F-35 необходима оборудование, которое работает и с длинноволновым диапазоном. Он более чувствительный и способен обнаруживать объекты на больших расстояниях.
Издание делает упор на хорошие отношения России и Китая и активный обмен технологиями и разработками, что способно существенно ускорить разработку инфракрасных поисково-следящих систем нового поколения и программного обеспечения, которое позволит быстро обмениваться данными с нескольких бортов. И как следствие, американские стесл-технологии потеряют свое преимущество.
F-22 — многоцелевой истребитель пятого поколения для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов и противодействия воздушной разведке противника. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.
F-35 — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Имеет три модификации наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель для нужд ВМС США.
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