РФ сможет сбивать истребители США пятого поколения

Плохие новости для США: Россия сможет сбивать американские истребители пятого поколения

Скоро для Москвы стесл-технологии перестанут быть такими незаметными.

Россия и Китай обладают практически всеми технологиями, необходимыми для разработки средств борьбы с новейшими истребителями США , построенными с использованием стесл-технологии, пишет National Interest.

По словам издания, обобщение имеющихся технологий и доразработка необходимых для Москвы и Пекина лишь вопрос времени, и тогда, новейшие истребители 5-го поколения F-22 и F-35 окажутся под угрозой.

По словам аналитика Центра военно-морских исследований США Майкла Кофмана даже на ранних версиях Су-27 и МиГ-29 устанавливались инфракрасные поисково-следящие системы. А сейчас эти технологии стали более совершенными. Новейший Су-57 оборудован самым современным оборудованием, диапазоны обнаружения которого очень впечатляют.

По словам издания, большинство инфракрасных поисково-следящих систем работает в средневолновом диапазоне. Однако, чтобы практически наверняка обнаружить F-22 и F-35 необходима оборудование, которое работает и с длинноволновым диапазоном. Он более чувствительный и способен обнаруживать объекты на больших расстояниях.

Издание делает упор на хорошие отношения России и Китая и активный обмен технологиями и разработками, что способно существенно ускорить разработку инфракрасных поисково-следящих систем нового поколения и программного обеспечения, которое позволит быстро обмениваться данными с нескольких бортов. И как следствие, американские стесл-технологии потеряют свое преимущество.

F-22 — многоцелевой истребитель пятого поколения для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов и противодействия воздушной разведке противника. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.