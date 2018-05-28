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Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
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Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии 

Рамблер 4 часа назад
Автомат Калашникова — это не только грозное оружие, но и эффектный танцевальный атрибут. Это продемонстрировал военнослужащий из Черкесии, боец сирийской армии. Видео с зажигательным танцем черкеса, манипулирующего автоматом Калашникова, записали в населённом пункте Кутсея в провинции Дамаск. В Кутсее живёт много переселенцев с Кавказа, в том числе выходцы из Черкесии. Черкесские солдаты и ополченцы принадлежат к суннитскому направлению ислама, чрезвычайно негативно относятся к боевикам и вполне успешно воюют против радикальных исламистов. Пару исполнителю-танцору составила девушка в национальном костюме. Комментаторы, посмотревшие видео, отметили, что молодой человек прекрасно станцевал, хотя некоторым показалось, что автомат Калашникова был в этом шоу всё-таки лишним.
Обычай исполнять танцы с оружием зародился на Кавказе ещё в средние века, в ряде случаев они исполнялись перед боем, чтобы воины могли морально подготовиться к сражению и разогреться перед битвой. Танцоры могут использовать в танце и холодное оружие, например, кинжалы, сабли, мечи. Любопытно, что существует и восточный женский танец, в котором танцовщицы балансируют с саблями.
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