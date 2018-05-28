Ещё
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия и Россия пытаются избежать санкций США 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: ТАСС
Индия и Россия завершили переговоры по продаже российских систем ПВО С-400 «Триумф» индийским ВВС и теперь пытаются придумать способ избежать американских санкций, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Press Trust Of India.
Как сообщил изданию официальный представитель, участвовавший в переговорах, финальные компоненты сделки были финализированы. Россия и Индия, по данным источника, объявят о заключении сделки перед ежегодной встречей премьер-министра Индии Нарендра Моди и российского президента Владимира Путина в октябре.
Напомним, согласно американскому Закону о противостоянии противникам Америки посредством санкций, индийские компании могут попасть под ограничительные меры за сотрудничество с российскими предприятиями.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Германии считают, что Путин превратил Крым в «неприступную крепость» Эксперт оценил страх НАТО перед «вооруженной до зубов Калининградской областью» Польша готова заплатить за размещение на своей территории военной базы США
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде102
Уничтожен за 17 секунд6
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»93
НДС резко повысят из-за «майского указа»989
Пока вы спали: Российский олигарх сбежал в Лондон11
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
01:47
Джонни Депп сходил посмотреть на Ленина
Шоу-бизнес
04:38
Лето в Москве начнется с заморозков
Общество Новости Москвы
02:38
Три головы лучше: Южная Корея присоединится к США и КНДР
В мире Конфликты
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
01:39
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде
Шоу-бизнес
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение