Индия и Россия пытаются избежать санкций США

Индия и Россия завершили переговоры по продаже российских систем ПВО С-400 «Триумф» индийским ВВС и теперь пытаются придумать способ избежать американских санкций, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Press Trust Of India.

Как сообщил изданию официальный представитель, участвовавший в переговорах, финальные компоненты сделки были финализированы. Россия и Индия, по данным источника, объявят о заключении сделки перед ежегодной встречей премьер-министра Индии Нарендра Моди и российского президента Владимира Путина в октябре.

Напомним, согласно американскому Закону о противостоянии противникам Америки посредством санкций, индийские компании могут попасть под ограничительные меры за сотрудничество с российскими предприятиями.