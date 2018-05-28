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Польша предложила США $2 млрд за военную базу
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Польша предложила США $2 млрд за военную базу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / US NAVY / Shane T. McCoy
Варшава готова заплатить 2 миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, сообщает издание Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши.
"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", — говорится в документах.
Уточняется, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".
Как пишет издание, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено администрации и конгрессу США.
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Комментарии29  Ещё 7 источников 
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