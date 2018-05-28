Польша предложила США $2 млрд за военную базу

Варшава готова заплатить 2 миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США , сообщает издание Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", — говорится в документах.

Уточняется, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

Как пишет издание, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено администрации и конгрессу США.