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Что мешает российским подлодкам в Черном море
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Что мешает российским подлодкам в Черном море 

Рамблер 10 минут назад
Фото: ЦКБ "Рубин"
«Взгляд» объяснил, что мешает российским подлодкам бывать в Черном море.
Спущенные на воду еще в 2016 году подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород» Черноморского флота России уже побывали в Средиземном море, однако до сих пор не прошли черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
По словам автора статьи, мешает этому конвенция Монтре, которая регламентирует проход флотов стран через проливы. Ее 12-я статья подразумевает, что расположенные на побережье Черного моря государства должны предупреждать Турцию о закладке или покупке субмарин, чтобы они могли иметь возможность вернуться на базу через Босфор и Дарданеллы.
Кроме того, статья позволяет подлодкам черноморских стран преодолевать проливы ради ремонта на расположенных вне этого моря верфях, однако также лишь после уведомления Турции.
«Таким образом, "Великий Новгород" и "Колпино" могут войти в Черное море для ремонта. Однако выйти обратно им не позволит 12-я статья», — отмечает журналист.
По его словам, войдя в Черное море, подводные лодки России смогут покинуть его акваторию лишь для ремонта, а не в любой момент. В связи с этим он называет предпочтительным вариантом ремонта базирующихся в Средиземном море лодок ремонт в одной из дружественных прибрежных стран.
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