Бронекатера перебросили к Крымскому мосту

Катера Каспийской флотилии усилили охрану Крымского моста

Три артиллерийских катера Каспийской флотилии усилили охрану морской акватории в районе Крымского моста. Местом базирования отряда стала Керчь . Об этом сообщает Интерфакс.

Катера проектов 1204 "Шмель" и 1400М "Гриф-М" через Волго-Донской канал прошли в Ростов-на-Дону, где приняли участие в тренировке по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

По замыслу учений, вахтенный матрос обнаружил быстроходный, так называемый москитный катер условного противника. Он стремительно сближался с отрядом кораблей Каспийской флотилии, а затем попытался обстрелять катера из гранатометов, но моряки флотилии вступили в артиллерийскую дуэль и расстреляли мишень из 76-мм артиллерийской установки "Д-56ТС".

После чего корабли Каспийской флотилии совершили переход в Керчь и приступили к патрулированию в Азовском море.

Отметим, что катера "Шмель" предназначены для несения дозорной службы в прибрежных мелководных районах морей и внутренних водоемов. Вооружение катеров составляют две 76-мм артиллерийские установки, 140 -мм пусковая реактивная установка и крупнокалиберный пулемет. Экипаж катера -14 человек. Дальность плавания — 320 морских миль.