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Пентагон ответил на претензии Китая о вторжении
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Пентагон ответил на претензии Китая о вторжении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабли ВМС США действуют в Южно-Китайском море в рамках международного законодательства о свободе судоходства, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.
Ранее минобороны Китая обвинило американские корабли в самовольном вторжении в территориальные воды КНР, назвав их действия бесцеремонным нарушением территориального суверенитета страны и норм международного права — после того как эсминец Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam прошли в воскресенье в 12 морских милях от спорных Парасельских островов (Сиша) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.
"Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, в том числе в Южно-Китайском море. Все действия выполняются в соответствии с международным законодательством и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где разрешено законом", — сказал Логан в воскресенье.
По его словам, детали действий флота будут раскрыты в ежегодном отчете о плаваниях в соответствии с принципами свободы судоходства.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
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